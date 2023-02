Lil Darkie v Praze

LIL DARKIE (narozený jako Joshua Jagan Hamilton) si s fantazií, prezentací i ohýbáním žánrů hlavu neláme. V tvorbě animovaného experimentálního umělce z Long Beach v Kalifornii se protínají vlivy trapu, metalu, R&B nebo country. Každý jeho release je originál, pokaždé se vstoupí na zcela jinou žánrovou platformu.Nevšední autorzaujal hned prvním singlem No Hands a do Prahy přijede15. května se svou kapelou The Dark Army.

Do Futura se vrací po roce, kde jeho show uhranula naplněný klub. Bude tentokrát vyprodáno?

VÍCE INFORMACÍ ZDE