Ester Kočičková a Moody Cat Band

Nekorektní písňová show o Bohu, lásce a smrti...

Svérázný „polyester“ tuzemské kulturní scény se tentokrát publiku představí jako nekompromisní textařka, i jako pohříchu kompromisní, ale nakonec ještě biologicky udržitelná zpěvačka. Ve zhruba dvouhodinové, v mnoha směrech vskutku nekorektní písňové férii zazní ty nejznámější i nejzásadnější světové hity: od výběru z jazzových standardů, přes dílčí exkurze do repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, skupin Rammstein, Boney M. a dalších superhvězd, až po něžné a režné balady ze zpěvníku mexické superdivy Chavely Vargas. Tento žánrový chaos však Ester v rámci představení spojí do naprosto logického celku, ať už humorně odlehčenými komentáři a vysvětlivkami, nebo samotnými písňovými texty ve zvukomalebné češtině, které svým oblíbeným skladbám ušila na míru, protože, jak říká, si o to samy říkaly!

Moody Cat Band ve složení: Petr Zatloukal (akustická kytara, zpěv), Lucie Flemrová (basová kytara) a Petr Kamiš (bicí a perkuse).