The Wall in concert

Pocta největší rockové opeře všech dob a oslava 40. výročí legendárního koncertního turné skupiny Pink Floyd

Součástí jedinečného koncertu jubilea jsou hudebníci a zpěváci z původních turné Pink Floyd a Rogera Waterse. Pro diváky budou připraveny originální písně koncertů "The Wall" a také další hudba od Pink Floyd, včetně When The Tigers Broke Free z alba The Final Cut. Koncert bude obsahovat překvapivé hosty, světelnou show a projekce - slibuje, že bude důstojnou a jedinečnou oslavou výročí "největší koncertní tour všech dob", pokud citujeme fanoušky Pink Floyd z původního turné.

