Iron Maiden v Praze

IRON MAIDEN přivezou 30. května 2023 do pražské O2 areny své zbrusu nové THE FUTURE PAST TOUR. Na koncertu zazní dosud nehrané skladby z posledního studiového alba Senjutsu spolu s důrazem na kultovní desku Somewhere In Time z roku 1986 a dalšími klasickými kousky.

VÍCE INFORMACÍ ZDE