Lewis Capaldi v Praze

Lewis Capaldi vystoupí v Praze v rámci turné s názvem BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT. Pražský koncert proběhne 17. února 2023 v O2 areně. Vstupenky bude možné zakoupit v oficiálních prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal od pátku 28. října 2022 od 10:00.

Talentovaný skotský zpěvák a textař Lewis Capaldi je jedním z nejúspěšnějších a kritikou nejoceňovanějších umělců své generace. Překonává hudební rekordy a přepisuje historii toho, co je v hudební branži možné – například v situaci, kdy vyprodal stotisíc vstupenek během deseti minut ještě před vydáním debutového alba. Pro Lewise je vůbec typická rychlost, s jakou se jeho vystoupení vyprodávají po celém světě, stejně jako počty streamů, kterých dosahuje.

