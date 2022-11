LANparty - Urbanismus herních měst

V jakém městě se orientujete nejlépe a proč právě v Lost Heaven? Města, ve kterých se odehrávají příběhy herních hitů známe nazpaměť a mnohdy jsme v nich prožili stovky herních hodin. Jak města vznikají a jak jsou navržená? Je jejich cílem simulovat reálný svět, nebo umožnit co nejlepší herní zážitek? O tom, jak herní města vznikají a fungují, se budeme bavit s herními vývojáři, redaktory i urbanisty. Během poslední akce letošního roku se ohlédneme za tituly Mafia: The City of Lost Heaven, Grand Theft Auto V či Cyberpunk 2077.

Na akci je potřeba rezervace.

