Spoluznít v A centru

Hudební interaktivní představení pro děti od 0 do cca 10 let. Děti se stanou aktivní součástí příběhu o hudbě, která je v každém z nás i všude kolem. Společně objevujeme, kde všude kolem i uvnitř nás může hudba znít a jaké to je, když zní víc lidí dohromady. Stačí nastražit uši a srdce, přidat se k ní a znít. Děti mají možnost se zapojit, hrají na hudební nástroje, tančí, zpívají, poslouchají a pozorují hudbu. Naším cílem je předkládat dětem kvalitní hudební materiál, vytvořit jim bezpečný prostor, kde mohou svobodně tvořit, nechat je hrát na opravdové nástroje a připomínat jim, že právě ony mají v sobě tu moc vytvořit hudbu i svět takový, jaký si přejí mít.

Kapacita je omezená, je nutná rezervace na www.spoluznit.cz/vstupenky