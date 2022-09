Redutu, nejstarší jazzový a divadelní klub světa, ovládnou symfonické melodie těch největších skladatelských es, jako jsou například: W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Dvořák, a dalších...........................................................

Více informací o akci Večer světových místrů - The Best of Classic / BSOP na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.