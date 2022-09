Roni Size v Praze

Král Roni. Legenda. Tyto přívlastky se často skloňují se jménem Roniho Size, veterána z Bristolu, který položil základy drum and bass. Do světové hudební kroniky se nesmazatelně zapsal v roce 1997, kdy založil kolektiv Reprazent a hned jejich první album New Forms dostalo prestižní Mercury Prize. V Lucerna Music Baru se představí společně se svým parťákem Dynamite MC. Nenechte si ujít tento jedinečný večer!

Roni Size celý život budoval něco nového ze všeho, co bylo kolem něj. Od večírků v bristolských klubech pro mládež, přes žár raveu a zakladatelské momenty junglu a drum’n’bassu, až po přetvoření undergroundové elektronické hudby v něco, co by mohla hrát živá kapela v největších arénách a na festivalových pódiích.

VÍCE INFORMACÍ ZDE