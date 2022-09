Dvojkoncert Ivo Jahelka a Miroslav Paleček

Společný projekt písničkářů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky „Dvojkoncert“ vstupuje co do počtu repríz již do třetí stovky. V důsledku „zákazu zpěvu“ v období pandemie oba písničkáři výrazně doplnili svůj repertoár o celou řadu nových písní.

Vystoupení sestává ze dvou samostatných částí, z nichž každá trvá cca 55 minut.

