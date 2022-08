Tribute To World Legends: Ray Charles

Raye Charlese známe jako rozesmátého jazzmana, kterého proslavily písně z 60. a 70. let Hit the Road Jack a Georgia on my mind. Jeho životní i profesionální cesta byla plná krkolomných překážek, a i přes to byly obě dvě cesty po delší době úspěšně a zdatně zdolány.

Raye Charlese a Lee Andrew Davisona nepojí jen láska k hudbě, ale i elán a touha tvořit hudbu publiku, které jí ocení a předá dalším generacím.