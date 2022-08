Debora Štysová: Traces of Human Presence

Výstup z umělecké rezidence Debory Štysové. Svým bytím v prostorech minulosti ovlivňujeme budoucnost. A co když ti cestu změním tady a teď? Paměť místa, to živé, co už odešlo a po čem nezbývá než záhada, dokud se po ní nezačneme pídit. Site-specific instalace a výzkum vycházející z autorčina dlouhodobého zájmu o přirozenost chování ve (veřejném) prostoru.

Své místo rezervujte na produkce@altart.cz VSTUP JE ZDARMA. Akci můžete podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme!

