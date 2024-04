Ztracené ozvěny židovské Libně

Druhá procházka s Dagmar Winklerovou, nadšenou vypravěčkou příběhů a zasvěcenou průvodkyní, vás tentokrát zavede do čtvrti, v jejíchž uličkách tepal ruch druhého největšího židovského osídlení na území Prahy. Kde jako kdyby dosud zněla ozvěna kroků slavných literátů Arnošta Lustiga a Bohumila Hrabala i pozapomenutého Vojtěcha Rakouse, který dokázal ve svých povídkách tak humorným způsobem vykreslit život venkovských Židů.

Dozvíte se mnoho zajímavého z dějin židovského osídlení Libně a jeho propojení se starodávným Josefovem. Co zbylo do dnešních časů z bývalého ghetta, kde stávala stará synagoga a jaký osud stihl místní hřbitov s barokními náhrobky? Nahlédnete i za omšelé zdi Nové libeňské synagogy, poslechneme si nějaké to hrabalovské pábení a pokocháme se krásnou vyhlídkou na starou i novou Libeň.