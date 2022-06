Léto s Maxíkem aneb sportovně-edukační hra pro celou rodinu!

V Centru Černý Most v červnu odstartovala venkovní interaktivní hra pro celou rodinu, která potrvá až do konce léta, pod názvem Léto s Maxíkem. Hra je zaměřená na sport, kreativitu i rozvoj znalostí a dovedností. Každý týden na vás v parku před západním vstupem do Centra čekají čtyři stanoviště a na nich speciální QR kódy. Ty po načtení odhalí úkol nebo výzvu, kterou je potřeba splnit. Každé pondělí se můžete těšit na nové dobrodružné úkoly! Každý měsíc je navíc možné soutěžit o krásné ceny od Centra Černý Most. Během plnění úkolů stačí udělat fotku a nasdílet na sociální sítě pod hashtagem #letosmaxikem a #centrumcernymost a automaticky se tak zařadit do soutěže. Více informací o hře je k dispozici na webových stránkách www.leto-s-maxikem.webnode.cz