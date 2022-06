Hudební skupina Poutníci slavila v roce 2020 již 50 let od svého vzniku.

Koncert odehraje kapela s bendžistou Petrem Voštou, zpěvákem Jakubem Bílým. To jsou ti mladší současní Poutníci. Ti starší současníci jsou Jan Máca, mandolína a zpěv a Jiří Pola – Karas, hráč na elektrický kontrabas, zpěvák a kapelník. Soubor vydal za dobu svojí činnosti 16 CD nebo LP, poslední nosič si kapela produkovala sama a jmenuje se „ Stíny na střechách.“ Texty k většině těch nových skladeb napsal textař z Trutnova – David Konopáč. Program poutnického vystoupení je tvořen z písní ze zmíněného CD, ale hlavně z poutnických hitů, které se jmenují Panenka, Pojďme se napít, Hotel Hillary a řadou dalších, dnes už se dá říct zlidovělých kusů. A právě tyto na vás budou čekat během koncertu Poutníků s názvem „ Přes 50 let v country.“

Vstupné: 300 Kč, 240 Kč / senioři - počet vstupenek pro seniory je omezen.

On-line na www.ticketlive.cz

Rezervace: nemeckova@kc12.cz

Poutníci Dnes již legendární kapela Poutníci hrající bluegrass a country si svojí premiéru na hudební scéně odbyla na začátku prosince roku 1970 v Country klubu v Maloměřicích. Již od prvních koncertů a hudebních přehlídek se skupina...