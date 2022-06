Manu Domergue`s Pebble in the Shoe (FR/UKR/PL)

Emanuelle „Manu“ Domergue je pozoruhodný francouzský zpěvák, hudebník a skladatel. Vystudoval jazzovou a klasickou hudbu a jazzový zpěv, a konzervatoři ve Valence ve Francii. Studoval také jazzový zpěv v Kalifornii (získal Fulbrightovo stipendium). Jeho skupina Raven byla vybrána do řady soutěží, zejména do soutěže Crest Jazz Vocal 2013, kde vyhráli první cenu jak porotců tak publika. Jejich první album "Chercheur d'orage" vydané v lednu 2015 bylo francouzským časopisem JAZZ NEWS oceněno jako "zásadní". Je zkušeným a oceňovaným pedagogem, pracuje s profesionály i amatéry. "Když Domergue zrovna nezpívá, tak recituje, hraje na doprovodné nástroje jakoby sóloval, stejně koherentní role od začátku do konce vystoupení, trochu bláznivý, excentrický a více než fascinující…“ - Franck Bergerot – Jazzmagazine)