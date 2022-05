Bring Me The Horizon v Praze

Vzhledem ke stále trvající nejasné situaci bohužel došlo k posunu evropského turné kapely Bring Me The Horizon. O pražský koncert byl mezi fanoušky obrovský zájem a proto máme nesmírnou radost, že se nám jej podařilo přesunout do větších prostor a potěšit tak všechny z vás!

Vyjádření BRING ME THE HORIZON:

„Obrovsky nás to mrzí, ale vzhledem ke stále trvající covid situaci v Evropě musí být naše únorové evropské headline turné posunuto.

Chceme vám přivézt plnou show bez jakýchkoli omezení nebo ústupků – nefalšovaný Post Human zážitek – ale musíme to udělat až to bude pro všechny bezpečné.

