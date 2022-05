Thistle na dvorku Petrohradské

Duo Matěje Kotoučka a Sima Hakalista se před pár lety vynořilo ze scény kolem brněnského kolektivu AVA a Bastl Instruments. Jejich společné abstraktní improvizace staví na kombinaci akustických či elektroakustických nástrojů, syntezátorů a terénních nahrávek. Thistle hrají hudbu, kterou někteří nazývají hypnotickou nebo ambientní. Polohy se mění, každý set se přizpůsobuje prostoru a situaci.



Simo Hakalisto je finský hudebník, performer a autor dokumentárních filmů, který také působí v projektu Gnäw nebo sólovce Shakali.



Matěj Kotouček aktuálně působí sólově jako Loops of Decay. Jeho tvorbu můžete znát z elektronického projektu Sky To Speak. Po čtyřech letech existence, množství odehraných koncertů a jedné demo kazetě Thistle vydali svou první studiovou nahrávku nazvanou “Teleopsia” pod vydavatelstvím Stoned To Death Records.



Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.