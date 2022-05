Město ve tvých rukou IV.

V minulém díle našeho pravidelného programu o městě, jeho fungování a samozřejmě i architektuře jsme zkoumali veřejný prostor a zaznamenali si ho pomocí metody mentálních map. Ve čtvrtém díle se znovu proměníme v antropology ve městě a vyzkoušíme metodu vedení rozhovoru s cílem získat výzkumná data o veřejném prostoru. Setkání povedou socioložky Reza Vlasáková a Aneta Soukopová.

Program je určen pro děti od 10 do 15 let bez doprovodu rodičů. Program je od 15.30 do 17.30 v prostorách CAMPu.

