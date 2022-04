Bria Skonberg (USA)

Newyorská zpěvačka, trumpetistka a skladatelka Bria Skonberg je původem z Kanady a prestižním listem The Wall Street Journal byla označena jako jedna z „nejvšestrannějších a nejimpozantnějších hudebnic své generace“. Bria vtrhla na jazzovou scénu se svým zastřeným hlasem a třpytivou hrou na trubku, prodchnutou neworleanskou tradicí. Ve svých působivých kompozicích a aranžích míchá jazz, blues a soul, a to ve velmi originálním a autentickém pojetí. V roce 2019 vydala držitelka Juno Award za nejlepší vokální jazzové album své zatím poslední CD Nothing Never Happens, které produkoval držitel Grammy Elim Wolfem. Album nabízí pozoruhodné originální skladby i kreativní coververze Queen, The Beatles, Duke Ellingtona a dalších. Bria Skonberg se představí poprvé v ČR a přiveze s sebou nádherně zazpívané soulové a jazzové písně s originálními trumpetovými sóly a skvěle sehranou kapelou!