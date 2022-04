Happiness@Workshopový den

Den plný workshopů. Přijďte se nachytřit. ✦ Čeká na vás celkem 7 praktických workshopů. Je jen na vás, jak je nakombinujete. Zvolte pouze jeden nebo rovnou dva. Workshopy jsou rozděleny do dvou bloků - dopolední a odpolední. Přesný harmonogram zveřejníme nejpozději do 30.4. ✦ Dopolední blok 9:00-12:00, odpolední blok 13:00-16:00. ✦ Každý workshop trvá 3hodiny. ✦ Maximální počet účastníků jednoho workshopu je 10. ✦ Skvělý catering, skvělá společnost, osobní setkání se zážitkem, sdílení zkušeností. Na co a koho se můžete těšit?