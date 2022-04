Ambrose Akinmusire Quartet (USA)

Charakterizovat hudbu trumpetisty Ambrose Akinmusireho není jednoduché: Akinmusire, kterého časopis Downbeat vychválil za „jazzovou vizi, která dalece přesahuje zaběhlé představy z jazzových workshopů a vyznačuje se větší šíří a intelektuální neposedností než kdejaká demonstrace virtuozity,“ je rozkročený od jazzového mainstreamu až po okrajové podoby jazzu a podniká průniky do vážné hudby a hip-hopu. Tento vítěz prestižní soutěže Thelonious Monk International Jazz Competition za rok 2007 vystoupil od té doby po boku největších osobností newyorské scény, jako jsou Esperanza Spalding, Jason Moran a Aaron Parks. Jeho debutové album vydané v roce 2011 na značce Blue Note se dočkalo nadšených recenzí, což se pro tohoto fascinujícího hráče stalo v nastávajících letech zcela běžným úkazem. Jeho nejnovější album on the tender spot of every calloused moment z roku 2020 není výjimkou. Jeho hra na trubku je virtuózní, ale také plná emocí a procítěnosti. Dovede zahrát jemné lyrické pasáže, ale také ostrá postbopová sóla s neuvěřitelnou dravostí. Hudba Ambrose Akinmusira je fúzí moderního i postmoderního jazzu, zároveň kompozičně velmi originální a čerpající také z modálních experimentů Milese Davise a John Coltrana.