Symfonický koncert - Grieg - Smetana - Čajkovskij

Účinkuje symfonický orchestr - Hochstein Youth Symphony Orchestra (USA) Dirigent – Casey Springstead Program koncertu: Edward Grieg ( 1843 – 1907): Norské tance Gioachino Rossini (1792 – 1868)/O. Respighi: Selections from La Boutique Fantasque Florence Price (1887 – 1953): Dances in the Canebrakes Bedřich Smetana (1824 – 1884): Tři tance z opery Prodaná nevěsta Petr Iljič Čajkovskij – Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893): Symfonie č. 2 - výběr Délka koncertu 60 minut bez přestávky