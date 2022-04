Yellowjackets (USA)

Americká kapela Yellowjackets patří dnes již k legendám světového jazzu a fusion. Od jazz-funkového debutu Yellowjackets z roku 1981 kapela vydala pětadvacet alb, přičemž dvě z nich dostala nejvyšší hudební ocenění Grammy Awards, a na svém kontě mají také 14 nominací! Yellowjackets svou hudbu neustále inovují, vnášejí do ní nové prvky, a tak působí vždy moderně a nadčasově. V aktuální sestavě je se zakládajícím členem, klávesistou Russellem Ferrantem, také slavný saxofonista Bob Mintzer, který se skupinou působí od roku 1990, stejně jako další stálice, bubeník William Kennedy koncertující s Yellowjackets střídavě už od roku 1987.

Nejmladším členem kvarteta je baskytarista Dane Alderson. Ten v roce 2015 vystřídal Felixe Pastoria, syna Jacko Pastoria. Přestože vznikli už v 70. letech, dokonale odhadli ducha následující dekády, stali se jednou z jazzových ikon té doby, jakýmisi Weather Report 80. let. Přetrvali do 90. let i současnosti a pro mnohé jsou právě oni jednou z nejdůležitějších kapel jazzové historie.