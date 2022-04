Jaro v Metropoli Zličín

Přivítejte jaro kreativně! Metropole Zličín připravila pro všechny zájemce rozmanité víkendové programy plné kreativního tvoření. Jak zaplést květiny do vlasů nebo vytvořit originální jarní a velikonoční dekorace pro váš domov, to a mnohem více se dozvíte a naučíte o víkendech od pátku 25. března do neděle 17. dubna v Metropoli Zličín. Načerpejte energii a inspiraci v Metropoli Zličín a přivítejte letošní jaro opravdu stylově.

Těšit se můžete na rozmanité kreativní workshopy jako je zaplétání květin do vlasů, tvorba jarních a velikonočních dekorativních věnců, výroba tradičních pomlázek, malování na sádru, vajíček a zajíčků i na soutěže o dárkové vouchery v hodnotě 1 000 Kč. Pro členy věrnostního klubu je vstup zdarma, možné je se také jednoduše zaregistrovat přímo na místě. Svěží jarní atmosféru navodí tematické dekorace a květinová stěna, chybět nebudou ani velikonoční trhy. Dejte průchod své fantazii i kreativnímu duchu, navštivte o dubnových víkendech Metropoli Zličín a užijte si víkendy plné inspirace s celou rodinou. Více informací na www.jarovmetropoli.cz.