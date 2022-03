The Casualties (usa) Just Wär (cz)

New York Punk. Since 1990. Bestie zvaná The Casualties trhá, kouše a rdousí jako nikdy před tím. Sakra svižné tempo, kytary nabroušené na vostro. Z hard coru, jak z citrónu, ždímají esenci tvrdé rázné muziky, ze street punku zas pouliční drzost, melodie a rebelii. Celé dohromady to dává smysl, má to peprnej říz a když k tomu přidáte ten výboj energie na živém koncertě.. máme tu zase jednou fatální naklepání Futura a uvnitř zuřící armády (o)kovaných fans na pekelný řízky. Speciálním hostem večera bude žižkovská cruel´n´rollová nakládačka, valivý odpor crust metalu meets Lemmy Hard and Heavy R´n´R Punk. Nic víc není ke štěstí třeba. Snad trocha potu a modřin.