Ahoj Je tu první akce typu speed dating neboli seznamovací večer. Co je v ceně? - poznámkový blok a propiska - welcome drink (dle vlastního výběru) - karafa s vodou po celou dobu večera - raut (něco malého k uzobnuti nějaké ovoce, jednohubky, různé fingerfoody nebo obložené mísy) - organizace a provedení celým večerem Jaké je vhodné oblečení? Určitě po vás nechceme oblek jako na svatbu ovšem pěkné společenské oblečení je na místě, přeci jen první dojem je nejdůležitější. - Muži určitě neudělají chybu jednobarevnými kalhotami nebo společenské jeany, k tomu košili nebo polokošili. Obyčejné tričko a rifle samozřejmě také nevadí, nestřílíme za to, ale košile udělá na dámy větší dojem. - Ženám bych doporučila sáhnout klidně po večerních jednoduchých šatech, top se sukní nebo dobře padnoucí kostýmek. Ovšem neznám žádnou ženu, která by neudělala skvělý dojem v sukni nebo šatech. Jak celý večer bude probíhat? - V 17.00 se všichni sejdeme a začneme takže doporučuji dorazit klidně o 10-15 dříve. - 17-17.30 vám řekneme pár informací na úvod, rozdělíme pořadí v jakém budete sedět. Bude čas na to se drobně občerstvit a napít. - 17.30 Začneme s prvními rozhovory. Každá dvojice na sebe bude mít 5 minut. Po cinknuti se muži posunou o stoleček dál po své pravé ruce. - Po pěti rozhovorech cca 25 minut bude 10 minut pauza na WC, lehké občerstvení nebo doplnění tekutin. - 18:00 pauza, 18:10 začátek dalších rozhovorů, 18:40-18:50 pauza - 19:20 poslední rozhovory a pozvolné ukončení akce. Do cca 20h bude čas na volně plynoucí konverzaci a budeme mezi vámi volně putovat a snažit se získat zpětnou vazbu. - Páry co mají vzájemnou shodu mohou v konverzaci pokračovat u sklenky vína nebo dobré večeři vedle v restauraci, kde vám rádi představí své speciality.