Vliv raného dětství na vývoj mozku a chování | Webinář

Většinou z nich nemáme žádné vzpomínky, ale naše tělo si je pamatuje. První roky našeho života jsou ty nejdůležitější a podvědomě se k nim vracíme po celý život. Do mozku dítěte, dokonce ještě před jeho narozením, se totiž zapisuje každý detail a ty potom vytvářejí základy osobnosti, která z něj jednou vyroste. Laskavý přístup rodičů nebo zanedbávání ze strany nejbližších, jistota a bezpečí domova či život bez něj, možnost objevovat svět a svobodně projevovat emoce, nebo se neustále podřizovat zákazům. To všechno má vliv na chování. Vstupte do hlubin mozku s uznávaným neurologem Martinem Janem Stránským, jenž nám přiblíží, jaké jsou dopady raného dětství na vývoj mozku a co můžeme udělat pro to, abychom svým dětem zabezpečili co nejlepší start do života.

MUDr. Martin Jan Stránský, MD. FACP

je přední neurolog, pedagog a asistentní klinický profesor na Yaleské univerzitě, vydavatel časopisu Přítomnost, ředitel Polikliniky na Narodní, zakladatel programu výměny vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou Prague Selective, který je největším letním programem pro studenty medicíny na světě. Je poradce ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světe, zakladatel kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z.ú. a nadačních fondů pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv. Iniciátor a realizátor pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze. V roce 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic. V současné době se převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek, na děti a na jejich výuku, a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší po celém světě.