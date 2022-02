pohádkové představení NA HRÁŠKU

V sobotu 26. února v 10:00 vás zveme na představení o princezně "Na hrášku". Víte, jak se pohádky dostanou do vašich knížek? Ne? Tak přijďte a můžeme na to společně přijít. A taky nám poradíte, který hrášek bude do princeznovské postýlky ten správný. Po představení malá dílnička. Vaše divadlo VšeMožno