Výtvarná dílna k filmu Asanace

Stavět, bourat a zase stavět. Jak zalepit prázdné díry ve městě? Jak se třeba stane, že se postaví v centru historické čtvrti paneláky? Společně se podíváme na krátký film Asanace. Prohlédneme si fotografie dokumentující proměnu Žižkova, místa, kde na základě komunisty nařízené asanace proběhly různé dosud viditelné zásahy. V rámci výtvarné dílny budeme pracovat s velkoformátovými fotografiemi míst ve městě a pomocí koláže je proměníme. Jak bude vaše nová čtvrť vypadat?

Dílna je od 10.00 do 12.00 v prostorách CAMPu. Cena výtvarné dílny je 50 Kč.

Program je určen pro děti od 8 do 14 let.

VÍCE INFORMACÍ ZDE