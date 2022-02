Mac DeMarco v Praze

Největší a nejméně pravděpodobná star současnosti v Praze konečně představí své album Here Comes the Cowboy. Nevyzpytatelný kovboj indie scény Mac DeMarco se vrací! Jen málokterému hudebníkovi se v minulé dekádě podařilo nakazit celou generaci nastupujících umělců nejen svým lo-fi zvukem, ale i zábavným floutkovským přístupem.

Kanadský hudebník vystoupí v pražských Žlutých lázních v rámci nové série letních koncertů #MyKindofSummer.

VÍCE INFORMACÍ ZDE