Základní kurz sebeobrany v délce trvání 15 lekcí - středy od 9. 3., 18:00 - 19:30. Kurz je otevřený pro všechny věkové skupiny od 14 let bez rozdílu pohlaví. Ve smíšeném kurzu si budete převážně zkoušet techniky na instruktorech. Dostupná lokalita v centru Prahy - využíváme tělocvičnu Střední průmyslové školy sdělovací technniky v Panské ulici. Vaše sebeobrana začíná mnohem dříve, než se dostanete do nějaké konkrétní sebeobranné situace. Mimo jiné proto, že značná část útočníků si podle řeči těla a dalších instinktivně vyhodnocovaných hledisek vybírá takové cíle, které považují za snadné oběti. Tréninkem sebeobrany si zvýšíte sebevědomí a osvojíte si základní pravidla prevence. A bude to na vás znát. Trénink sebeobrany tak v první řadě sníží pravděpodobnost, že si vás nějaký útočník vůbec zvolí jako svou oběť. Během 15 lekcí probereme: ​Obranu proti běžným způsobům úderů Obranu proti rdoušení Obranu proti úchopům za oděv a tělo Obranu proti obejmutí a odvlečení Naučíte se také útočníka účinně zasáhnout. Zvyšte svou sebejistotu při fyzickém střetu!