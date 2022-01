Webinář:Jak si zachovat pozitivní mysl a najít si v životě svou vlastní cestu

Hodinové setkání s lektorkou osobního rozvoje a terapeutkou Janou Maškovou. Hodinové online setkání zDARma, kde se budeme věnovat: – základům meditace – technikám tady a teď – technikám, které podpoří klid, stabilitu a pomohou ustát jakkoliv náročné situace – technikám, které Vám napoví, kde je ta vaše cesta (v životě, v rozhodování, v pracovní oblasti) Co se ještě dozvíte: – co ovlivňuje naše reakce – jak náš přístup sám / sama k sobě ovlivňuje naše chování směrem k druhým – jak komunikovat s druhými, i když mají názor / nesouhlasí s Vámi CO TI TO PŘINESE? – zastavení se sám / sama nad sebou – zklidnění těla i mysli – zavnímání, zda potřebujete něco ve svém životě změnit a případně co – příliv energie a spokojenosti – pozitivní náhled na to, co se Vám nebo kolem Vás děje