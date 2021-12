Petra Ernyeiová Trio – Křest CD

Jedna z nejlepších jazzových zpěvaček současnosti pokřtí v Jazz Docku své nové album nazvané To jsem já – This Is Me. Nahrála ho v letošním roce s kytaristou Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským. Společně zaranžovali krásné jazzové, židovské, sefardské i muzikálové písně. Těšit se můžete na předělávky takových hitů, jako jsou Summertime od George Gershwina, Somewhere Over The Rainbow, kterou kdysi nazpívala mladičká Judy Garland, nebo Papa, Can You Hear Me od Barbry Streisand. Hostem a kmotrou CD bude skvělá zpěvačka a skladatelka Ridina Ahmedová.