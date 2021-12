Jakub Zomer Blues Bond

Skvělý jazzový varhaník a zpěvák založil projekt bluesového charakteru, ve kterém se zaměřuje zejména na interpretaci písní Raye Charlese, Eddieho Vinsona či Bogaloo Joe Jonese. Zemité funky groovy ve stylu The Meters vás zajisté rozhoupají do skvělé nálady. Budete moci vyslechnout např. rané skladby Raye Charlese I Got A Woman či Messaround, stejně jako pozdější písně I Don´t Need No Doctor nebo Heaven Help Us All (voc; org; sax; b; dr).

Jakub Zomer Jeden z nejslibnějších mladých jazzových a bluesových hudebníků v Praze. Jeho repertoár je postaven na pevných základech z nejkrásnějších písní z oblasti jazzu, blues a bossanovy. Jakub je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka,...