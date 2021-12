Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře. Po několika letech se vrací do Pražské tržnice, a to 11. a 12. 12. od 10 do 20 hodin (v neděli do 19 hodin) v hale č. 13 Pražské tržnice v Holešovicích.

Kromě stánků malých nakladatelů se příchozí mohou těšit na doprovodný program – výtvarné dílny, autorská čtení, diskuse, křty, divadlo, hudební vystoupení.

VÍCE INFORMACÍ ZDE