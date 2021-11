Gongová lázeň - Hana Ong Kar

Hluboký relaxační zážitek ve zvukových vibracích gongů a dalších léčivých nástrojů.

sobota 15.1. 2022 17:00 - 18:30

Gongová lázeň – budete ležet na zádech (nebo v jiné pohodlné poloze) a vaším úkolem bude pouze se co nejvíce uvolnit a několik desítek minut se „koupat“ ve zvukových vibracích gongů a dalších nástrojů. Tato procedura navozuje hluboké uvolnění fyzického těla, bloků a napětí, a také mysli. Mysl je během několika minut uvedena do hlubokého meditativního stavu a za těchto podmínek se tělo může začít samo uzdravovat a hojit všude tam, kde to potřebuje.

Hana Ong Kar je certifikovaná lektorka Kundalini jógy, absolvovala Gong Master Trénink, jógu učí v Praze a v Kolíně, a s Gongovou lázní jezdí po různých místech naší republiky.

Vystupující Hana Ong Kar od minulého relaxačního koncertu rozšířila počet svých velkých gongů. Těšme se na báječný uvolňující zážitek. Pro úspěch opakujeme!

Věk: vhodné pro dospělé i seniory.

Co je vhodné mít s sebou: podložku/karimatku (případně můžeme zapůjčit), deku, pohodlné oblečení, evt.šátek přes oči na úplnou relaxaci.

Lektorka u nás již měla jednu úspěšnou gongovou lázeň při zakončení Modřanského relaxu 29.2.2020.

Vstupné: 300 Kč

(zvýhodněné vstupné 720 Kč při zakoupení vstupenky na všechny 3 relaxační podvečery – přenosná vstupenka, vhodná jako dárek).

Rezervace míst na e-mailu: ruzickova@kc12.cz a tel: 778 482 786.

Koná se v Kulturním centru „12“, Pertoldova 10, Praha 4 Modřany. www.kc12.cz