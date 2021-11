Britský zpěvák, skladatel a fenomenální kytarista Todd Sharpville (narozen 1970) debutoval v roce 1994 ve svých 24 letech albem Touch of Your Love. Dílo dosáhlo značného kritického ohlasu a bylo vyhlášeno nejlepším britským bluesovým albem roku (British Blues Connection Awards).

V roce 1995 získal cenu "nejlepší britský kytarista", když ve finále porazil další nominované, Erica Claptona a Garyho Moorea. Toto ocenění doslova nakoplo jeho sólovou dráhu, na pódiu si zahrál i vedle hudebníků jako Brian May (Queen), Mick Taylor (Rolling Stones) Robbie Williams, Van Morrison, George Michael, Taj Mahal, Albert Collins, Joe Louis Walker.

Další významná alba jeho kariéry jsou The Meaning of Life, Diary of Drowning Man, nebo Porchlight.

Světový hudební zážitek vás čeká na Malé Scéně Paláce Akropolis.

Vstup: 200 Kč