Finnmark - Noc divadel

,,Jediné, co teď můžu dělat, je hledat tě a doufat, že narazím na něco, co nebude jako ty a co by tě nahradilo."

Žena přijela navštívit jinou ženu v jejím srubu v severovýchodním Norsku. Chce jí předat zprávu, jejíž obsah je však bohužel vzhledem k okolnostem zamlčen. Do srubu záhy přestane proudit elektřina, hustě sněží a ženy mají mezi sebou tolik nevysloveného, že každý pokus o prolomení mlčení pálí jako čert.

