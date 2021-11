Koncert filmové hudby Star Wars

Sobota 27. 11. se v Rudolfinu ponese ve znamení Star Wars. Filmová filharmonie připravila premiéru tematického programu zaměřeného pouze na hudbu z této legendární série. To vše v podání velkého symfonického orchestru. Program koncertu nabídne výběr toho nejlepšího napříč všemi generacemi trilogií. Jak vyplývá ze samotného žánru space opery, během jednoho večera zažijí diváci strhující dávku emocí od romantiky přes napínavé osobní drama až po monumentální vesmírné dobrodružství. V první polovině programu posluchače zasáhne nostalgie původní trilogie (epizody IV-VI), po přestávce budou společně s orchestrem cestovat v čase a zavítají jak do prequelové, tak sequelové trilogie. Kromě všem známých hitů jako Imperial March nebo Battle of the Heroes se mohou posluchači těšit také na skladby, které běžně na našich pódiích k slyšení nejsou. “Při sestavování programu jsem myslel nejen na oblíbené hity, které nemohou chybět v repertoáru žádného filmového orchestru, ale také na skvělou hudbu, která zůstává při koncertním provedení upozaděna, a my si ji tak mnohdy můžeme poslechnout jen ze svých sluchátek. Tato monumentální hudba přitom v živém podání profesionálního orchestru získává zcela jiný rozměr. Jsou to skladby jako Asteroid field nebo Luke a Leia,” vysvětluje ředitel a dramaturg orchestru Matěj Lehár. Skladby, které jsou na programu, pocházejí z pera krále filmové hudby Johna Williamse, který svou hudbou skvěle podtrhl atmosféru světa Star Wars. Pro mnohé posluchače už jsou tyto melodie klasikou. Filmová filharmonie Johnu Williamsovi před dvěma lety věnovala samostatný tematický koncert, kde kromě hudby ze série Star Wars zazněly také oblíbené melodie z filmů Schindlerův seznam, Harry Potter, Jurský park nebo Čelisti. Hudebníci Filmové filharmonie se již popáté představí pod taktovkou jedné z nejvýznamnějších osobností mladé generace dirigentů Josefa Kurfiřta, který dodává: “Spolupráce s orchestrem je skvělá, společně se posouváme a na každý další koncert se vždy těším. Navíc jsem sám velkým fanouškem celé Star Wars ságy, listopadové téma si rozhodně užiju.” Atmosféru večera dokreslí oblíbení cosplayeři z Rebel Legion - Lion Base a Czech Garrison - 501st Legion, Filmová filharmonie tentokrát zve posluchače, aby se k nim přidali. Pokud máte doma kostým, nemusíte se tedy pro tento večer držet klasického dress code!