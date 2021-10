Festival francouzského filmu

Od 18. do 24. listopadu, proběhne 24. ročník „Festivalu francouzského filmu 2021“. V Praze se na francouzské filmy bude možné vydat do Kina 35 Francouzského institutu, do Lucerny, Světozoru a Edison Filmhubu. Festival současně proběhne také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě.

Zde naleznete program projekcí ve všech pěti městech, synopse filmů s fotkami a trailery. Už nyní můžete vybírat filmy z bohatého programu.

Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky nebo s českým dabingem.

Vstupné na festivalové projekce je 130 Kč. Vstupenky lze zakoupit na pokladnách festivalových kin.