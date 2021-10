Výstava IQ Landia Praha se 40 interaktivními stanovišti

Obchodní dům Kotva ve spolupráci s Galerií Tančící dům otevírá nové výstavní prostory pod názvem Galerie Kotva. Čtvrté patro OD Kotva se ve svém východním křídle stává místem pro kulturu v samém srdci Prahy. Na více než 2 000 m2 se návštěvníci mohou do dalších let těšit na pestré kulturní vyžití. V současné době zde probíhá výstava Svět pohádek Boženy Němcové. Zároveň se zahajuje výstava IQ Landia Praha. Návštěvníci najdou na této nové největší vědomostní výstavě v Praze 40 stanovišť, které představují zábavnou formou fyzikální zákony a svět přírody. Obě výstavy trvají do 1. ledna 2022. V nové Galerii Kotva lze na 2 000 metrech čtverečních vidět dvě interaktivní výstavy, a to navíc za jedno vstupné. Svět pohádek Boženy Němcové návštěvníky vtáhne do 8 pohádkových místností a ukáže 48 filmových kostýmů. Součástí výstavy je také první sešitové vydání Babičky. Hned vedle čeká na všechny zvídavé děti i dospělé výstava IQ Landia Praha, která díky rozloze 400 metrů čtverečních představuje největší vědomostní centrum v hlavním městě. Procvičí smysly a schopnosti dětí i dospělých. „Moc si vážíme toho, že nás nový majitel OD Kotva oslovil ke spolupráci. Shodli jsme se totiž na směřování a pojetí výstavního prostoru ve čtvrtém patře. Chceme pořádat akce, které návštěvníky budou vzdělávat a zároveň bavit. To obě výstavy, se kterými zahajujeme fungování Galerie Kotva rozhodně splňují,“ uvedl Robert Vůjtek, ředitel Galerie Tančící dům. Nová expozice IQ Landia Praha si na návštěvníky přichystala přes 40 vědomostních a dovednostních stanovišť, kde si potrénují motorické a haptické dovednosti. Zaměřuje se především na fyzikální zákony a svět přírody. Díky stanovišti s názvem Černá díra si především děti osvojí fungování odstředivé a přitažlivé síly. Pythagorova věta pak s využitím otáčivého kotouče a přelévající se kapaliny názorně dokazuje platnost snad nejslavnější matematické věty.

Návštěvníci proniknou do tajů vzniku rotačního hyperboloidu, který vzniká postupným otáčením hyperboly kolem své osy. Další více i méně složitá stanoviště společně s téměř 30 logickými úkoly a hádankami již teď čekají ve čtvrtém patře OD Kotva. Galerie Kotva ve čtvrtém patře stejnojmenného obchodního domu nabídne v následujících letech návštěvníkům řadu zábavních a vzdělávacích výstav pod hlavičkou Galerie Tančící dům. Aktuální výstavy Svět pohádek Boženy Němcové a IQ Landia Praha na veřejnost čekají do 1. ledna 2022. Více informací na www.galerietancicidum.cz