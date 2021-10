Kiko Dinucci (Metá Metá) – brazilský folk, ale i punk rock a free jazz na španělskou kytaru. V Praze vystoupí se zpěvačkou Juçarou Marçal!

Kiko Dinucci je brazilský hudebník a skladatel ze São Paula, a také zakládající člen českému publiku známých Metá Metá nebo Passo Torto. Na vystoupení v pražském Jazz Docku se k němu připojí jeho dlouholetá spolupracovnice a zpěvačka Metá Metá Juçara Marçal. Dinucci spolupracoval s mnoha dalšími umělci, například se zpěvačkou Elzou Soares, s Tomem Zé, Jards Macalé a Baco Exu do Blues. Na albu Rastilho se Dinuccimu podařilo vstřebat tvorbu brazilských kytaristů, jako jsou Dorival Caymmi, João Gilberto, Baden Powell, Jorge Ben nebo Gilberto Gil. Na jejich odkaz navázal svou vlastní osobitou vizí až punkovým přístupem. Technicky se zdá být jeho způsob hry na kytaru velmi syrový, ale ve skutečnosti je Dinucciho styl velmi citlivý a posluchačovu představivost přenáší do světa afro-brazilské kultury, do dob otroctví, dotýká se mystiky náboženství kandomble nebo i evangelického křesťanství. Kytara na albu Rastilho převažuje nad vším ostatním: nad texty, vokály i sborovými zpěvy. Je to právě dřevo Dinucciho kytary, které zpívá, udává rytmus a prozkoumává strukturu hudby.