Koncert v překrásném prostředí Rytířského sálu Lobkowiczkého paláce posluchačům přinese písňovou tvorbu anglických autorů od konce 16. až po začátek 18. století v podání předního britského tenoristy Charlese Danielse, který se na tento repertoár specializuje. Posluchači budou mít příležitost poslechnout si v Čechách jen vzácně uváděná díla Thomase Morleyho, Johna Dowlanda, Henryho Purcella, Matthewa Locka či Johanna Christopha Pepusche. PODROBNÉ INFORMACE ZDE

Více informací o akci Barokní podvečery - Welcome to all the pleasures na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.