Xavier Rudd v Praze

Xavier Rudd se vrací do Prahy! Tento australský písničkář chystá na příští rok vydání svého desátého studiového alba, na které láká i novým singlem We Deserve to Dream, po kterém pojmenoval i celou tour.

„Minulý rok byl pro nás náročnější, než si vůbec zasloužíme. Přesto bychom se neměli vzdávat našich velkých snů. Mám pocit, že se obloha znovu vyjasňuje a lidé začínají přicházet na veselejší myšlenky. Chtěl bych být u toho, a proto vydávám nové album, doufám, že se společné potkáme na místech, kde ze sebe setřeseme všechno zlé. Tohle turné bude už proto velmi speciální,“ prozradil Rudd.