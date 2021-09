Shawn Mendes v Praze

Globální hvězda Shawn Mendes má na svém kontě prestižní kanadskou Juno Award i dvě nominace na Grammy. Světu se poprvé představil v patnácti letech, kdy začal nahrávat své skladby na internet. Už jeho první singl Life of the Party se vyšvihl do horních pater americké hitparády a Shawn se stal historicky nejmladším hudebníkem, jehož skladba bodovala takto vysoko. Na úspěch navázal i jeho debut Handwritten, který zdolal vrchol albového žebříčku, stejně tak všechna tři nadcházející alba.



V O2 areně vystoupí 11. dubna 2021. Představí zde své zatím poslední album, Wonder, se kterým přijede v rámci Wonder The World Tour. Jako speciální host se představí americká zpěvačka a skladatelka King Princess.