Mouvo 2021

Láska a vášeň. To je téma čtvrtého ročníku festivalu Muovo, který představí to nejlepší, co nabízí světová scéna audiovizuální kultury na průniku grafického designu, animace, filmu a nových technologií. Letošní Mouvo chce inspirovat vášní v různých formách a projevech kreativity. Ať už se jedná o vytoužený projekt, neocenitelnou spolupráci a nebo čirou radost z precizně zpracovaného designu.