JAZZ NA STŘEŠE: Petr Beneš Trio

Petr Beneš vydal své druhé CD pod názvem On The Way Up, které je ve své podstatě výstupem jeho magisterského studia na AMU v Praze. Petr Beneš založil v roce 2013 kvartet a uskutečnil tak vizi, která se v něm formovala od doby, kdy jeho skladba Waiting for Art vyhrála ocenění pro nejlepší jazzovou kompozici roku 2011 v soutěži OSA pořádané ve spolupráci s Bohemia Jazzfestem. Repertoár Petra Beneše je převážně autorský a čerpá z nejlepších tradic moderního jazzu.