The Chilean Project

Uskupení původně vzniklo jako doprovodné těleso význačných mezinárodních sólistů, kteří zavítali do Chile. Jeho kvalitu si tak postupně mohli ověřit umělci jako Randy Brecker, Frank Gambale nebo Billy Cobham. Formace poté v roce 2016 zahájila svůj sólový projekt v New Yorku nahrávkou prvního disku Live at The Blue Note. Christian Gálvez na elektrickou basovou kytaru, Cristián Cuturrufo na trubku, Nelson Arriagada na kontrabas a Alejandro Espinoza na bicí prozkoumávají rozmanité jazzové styly, kterým propůjčují coby vynikající a všestranní umělci velmi osobitý zvuk.