Classic Spectacular

Program:

Charpentier – Te Deum Prélude

Mozart – Ave Verum

Vivaldi – The Four Seasons Selection

Mozart – Requiem Lacrimosa

Dvořák – Preludium & Fugue in D major

Verdi – La Traviata Brindisi

Verdi – Aida (Offertorio)

Bach – Air on the G String

Bach – Toccata & Fugue in D minor

Schubert – Ave Maria

účinkující / performers:

MARIE FAJTOVÁ – SOPRANO

VIKTOR MAZÁČEK – VIOLIN SOLO

ROBERT HUGO – ORGAN

Délka: 60 minut